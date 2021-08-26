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Здоровье26 августа 2021 9:53

В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 133 пациентам
Андрей Сергеев
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На стационарном лечении находится 2951 житель области.

На стационарном лечении находится 2951 житель области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области 26 августа подтверждено 116 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 258 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2951 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 133 пациентам, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 470.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5337 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4195 исследований на COVID-19.