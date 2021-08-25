В Кировскую область к концу текущей недели придет похолодание

Из-за похолодания температура воздуха будет ниже климатической нормы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Кирове ожидается значительное похолодание. Об этом сообщил паблик «Любительская метеорология».

По данным группы, в конце текущей недели в Западной Сибири ожидается вторжение арктического воздуха, что коснется и нашего региона. Температура воздуха вследствие этого окажется на градус ниже климатической нормы, а осадков будет очень мало или не будет вовсе.

Подробнее о погоде на неделю:

- среда, 25 августа: днем температура воздуха по области +18...+23 градуса, в Кирове +18...+20.

- четверг, 26 августа: ночью температура воздуха по области +5...+10, днем +18...+23 градуса. В Кирове ночью +5...+7, днем +19...+20 градусов.

- пятница, 27 августа: ночью температура воздуха по области +5...+10, днем +17...+22 градуса. В Кирове ночью +8...+9, днем +17...+18 градусов.

- суббота, 28 августа: ночью температура воздуха по области +2...+7, днем +16...+21 градус. В Кирове ночью +4...+5, днем +17...+18 градусов.

- воскресенье, 29 августа: ночью температура воздуха по области +4...+9, днем +17...+22 градуса. В Кирове ночью +4...+5, днем +20 градусов.