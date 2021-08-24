Кировчан просят помочь в поиске потерявшегося пенсионера, который пропал двое суток назад

В последний раз пожилого мужчину видели 22 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 73-летнего пенсионера из пгт Верхошижимье, которого ищут уже двое суток. В последний раз Алексея Зайцева видели в воскресенье, 22 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде « ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет пропавшего мужчины. Известно, что рост Алексея Васильевича составляет 150 см. Он имеет худощавое телосложение и седые короткие волосы. Был одет в темно-синюю футболку, спортивные штаны и кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.