В Кирове росгвардейцы проверяют безопасность детей в школах

Проверки проходят во всех учебных заведениях Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове проверяют безопасность детей в учебных заведениях. 23 августа проверка прошла в школе №22, сообщили в горадминистрации. Основная цель ревизий - оценить работу систем безопасности и действия сотрудников учреждения в случае опасности.

Для проверки придумали легенду о злоумышленнике, который вошел в школу и попытался пройти через турникет, игнорируя требования вахтера. В такой ситуации сотрудник нажимает на тревожную кнопку, которая вызывает группу задержания Росгвардии. Правоохранители прибыли в течение четырех минут, после чего вывели нарушителя.

Все общеобразовательные учреждения в Кирове оборудованы тревожными кнопками, во многих есть турникеты и видеонаблюдение. С персоналом, школьниками и их родителями проводят инструктажи, организовываются тренировки. Сейчас рассматривается возможность привлечения ЧОПовцев к охране учебных заведений.