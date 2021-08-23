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Общество23 августа 2021 17:52

После грозы в Кирове устранили 45 дефектов на сетях освещения

Зачастую их причина - деревья и ветки, упавшие на провода
Маргарита Акагиева
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95% фонарей в городе находятся в ведении одной обслуживающей компании. Фото: pixabay.com

95% фонарей в городе находятся в ведении одной обслуживающей компании. Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье Киров накрыла гроза, ставшая причиной множества дефектов на сетях наружного освещения. Как сообщили в горадминистрации, в основном они возникали из-за упавших на провода деревьев и веток. За выходные специалисты «Кировсвета» устранили 45 таких неисправностей.

Стоит отметить, что в каждом таком случае у специалистов есть минимум времени на исправление таких ситуаций. Даже в случае массовых отключений они должны справиться с задачей менее, чем за сутки. А в ведении организации находится более тысячи километров воздушных линий электропередачи и свыше 30 тысяч светильников.

Кировчанам сообщают: если в вашем дворе перестали гореть фонари, позвоните по номеру 32-44-00 - круглосуточная диспетчерская служба «Кировсвета». 95% светильников находятся на балансе этой организации, которая обязана их обслуживать.