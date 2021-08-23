В Кирово-Чепецке будут судить мужчину, который убил своего знакомого с помощью газеты

На сегодняшний день все материалы дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке перед судом предстанет 62-летний житель деревни Шутовщина, который убил своего знакомого с помощью газеты. Мужчине грозит длительное тюремное заключение. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Сотрудники ведомства провели проверку и доказали, что 24 мая текущего года подозреваемый действительно совершил преступление. В тот день он вместе со своим 57-летним знакомым сдали металлолом и на вырученные деньги решили расслабиться. Они купили алкоголь и распивали спиртные напитки в деревянном вагончике.

В определенный момент между ними возникла ссора на почве воспоминаний времен, когда они оба отбывали наказание в исправительной колонии. В результате 62-летний подсудимый поджег газетный сверток и бросил его в потерпевшего. Мужчина получил сильные ожоги и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей спустя несколько дней он скончался. Свою вину подозреваемый признал.

В настоящее время, расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения окончательного приговора.