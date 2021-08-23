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Происшествия23 августа 2021 12:15

В Оричевском районе дети устроили ДТП

В результате аварии 13-летний мальчик получил травмы
Алексей РомановАлексей Романов
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Девочка не успела вовремя затормозить и сбила мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

Девочка не успела вовремя затормозить и сбила мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

В пятницу, 20 августа, в Оричевском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Происшествие случилась в 19 часов 20 минут на 3 км автодороги Кучелапы - Бутырки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным 15 - летняя девочка управляла мопедом марки «Альфа», не имея водительских прав. В определенный момент на дорогу вышел 13 - летний мальчик. Юная виновница ДТП не успела вовремя затормозить и наехала на пострадавшего. В результате ребенок получил травмы.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 20 ДТП, в которых 1 человек погиб и 30 человек получили травмы.