В Кирове задержали 47-летнюю женщину, подозревемую в краже велосипеда

Сейчас полиция разбирается, кому на самом деле принадлежит транспортное средство. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове 47-летняя женщина угнала велосипед. Взяли ее с поличным, как сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сигнал о похищении двухколесного транспорта поступил на днях около девяти вечера. Украли его из подъезда дома на Ленина. По словам пострадавшей стороны составили описание и передали информацию всем нарядам. В ходе поисков патруль росгвардейцев наткнулся на женщину, которая ехала по улице в нескольких кварталах от места кражи на велосипеде, подходящем по всем приметам...

Кировчанку остановили для проверки - это вполне могло быть и ошибкой, а транспорт - ее собственным. Однако она так и не смогла внятно ответить на вопрос, кому принадлежит этот велосипед. В итоге 47-летнюю женщину передали полиции для дальнейшего разбирательства.