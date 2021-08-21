В Уржуме руководство АТП задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей

Руководство Уржумского АТП полностью погасило задолженность, не дожидаясь суда Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Уржуме руководство предприятия МУП «Уржумское ПАТП» задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. Работники два месяца не получали зарплату. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что автотранспортное предприятие нарушает трудовой кодекс. В июне-июле текущего года 9 сотрудников предприятия не получали заработанную плату.

В связи с этим прокурор внес директору компании представлением с требованием полностью погасить задолженность. Не дожидаясь судебных разбирательств, руководство МУП «Уржумское ПАТП» рассчиталось со своими работниками.