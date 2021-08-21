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Общество21 августа 2021 15:02

В Уржуме руководство АТП задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей

Зарплату не выдали 9 работникам
Алексей РомановАлексей Романов
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Руководство Уржумского АТП полностью погасило задолженность, не дожидаясь суда

Руководство Уржумского АТП полностью погасило задолженность, не дожидаясь суда

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Уржуме руководство предприятия МУП «Уржумское ПАТП» задолжало своим сотрудникам более 300 тысяч рублей. Работники два месяца не получали зарплату. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и выяснили, что автотранспортное предприятие нарушает трудовой кодекс. В июне-июле текущего года 9 сотрудников предприятия не получали заработанную плату.

В связи с этим прокурор внес директору компании представлением с требованием полностью погасить задолженность. Не дожидаясь судебных разбирательств, руководство МУП «Уржумское ПАТП» рассчиталось со своими работниками.