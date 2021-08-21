В Юрьянском районе в результате аварии погиб 18-летний парень

Водитель иномарки не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 21 августа, в Юрьянском районе произошло смертельное ДТП, в котором погиб 18-летний молодой человек. Авария случилась в в 6 часов на 456 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 32-летний бесправный водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате сам владелец иномарки и трое пассажиров получили травмы. Один из них скончался на месте.

Полицейские в очередной раз напоминают автолюбителям о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения. Их строгое исполнение поможет сохранить не одну человеческую жизнь.