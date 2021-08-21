Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+22.5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 августа 2021 12:05

В Кирове завершилось благоустройство еще четырех проблемных дворов

Жильцы домов приняли участие в приемке объектов
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
В текущем году в Кирове должны отремонтировать 36 дворов. Фото: admkirov.ru

В текущем году в Кирове должны отремонтировать 36 дворов. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается благоустройство придомовых территорий. В пятницу, 20 августа, приняли сразу четыре отремонтированных дворов на улицах Олега Кошевого, 1, 1-а и Сутырина,18, 20. Об этом сообщили в горадминистрации.

Подрядчик установил детские площадки, спортивное оборудование, а также отремонтировал тротуары и придомовые проезды. Кроме того, во дворах обустроили экопарковки.

Воплотить столь масштабные преобразование удалось благодаря софинансированию жильцов. В связи с этим они сами контролировали ход работ, а также участвовали в приемке объектов.

Отметим, что в текущем году в областном центре благоустроят 36 дворов. Восемь из них уже сдали. На эти цели выделено 69 млн рублей.