В Верхнекамском районе две УК незаконно трудоустроили сотрудников МВД и колонии

Помимо штрафа предприятия ЖКХ обязали оповестить о трудоустройстве сотрудников их бывших работодателей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхнекамском районе в результате прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности двух предприятий ЖКХ. Их привлекли к административной ответственности. Организации незаконно трудоустроили бывших сотрудник исправительной колонии и МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа доказали вину ООО «Энергетик Плюс» и «Кирсинская управляющая компания». Руководство данных компаний вовремя не уведомило бывших работодателей о заключение трудовых договоров с их сотрудниками.

В результате на директоров предприятий ЖКХ завели дело об административном правонарушении. Кроме того, их обязали заплатить штраф в размере 140 тысяч рублей.