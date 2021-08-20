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Общество20 августа 2021 15:13

В Верхнекамском районе две УК незаконно трудоустроили сотрудников МВД и колонии

Организациям выписали штраф в 140 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Помимо штрафа предприятия ЖКХ обязали оповестить о трудоустройстве сотрудников их бывших работодателей

Помимо штрафа предприятия ЖКХ обязали оповестить о трудоустройстве сотрудников их бывших работодателей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхнекамском районе в результате прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности двух предприятий ЖКХ. Их привлекли к административной ответственности. Организации незаконно трудоустроили бывших сотрудник исправительной колонии и МВД. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа доказали вину ООО «Энергетик Плюс» и «Кирсинская управляющая компания». Руководство данных компаний вовремя не уведомило бывших работодателей о заключение трудовых договоров с их сотрудниками.

В результате на директоров предприятий ЖКХ завели дело об административном правонарушении. Кроме того, их обязали заплатить штраф в размере 140 тысяч рублей.