У кировчан появилась возможность брать электросамокат в аренду

Взять электросамокат кировчане смогут до 1 ноября. Фото: vk.com/city4people_kirov

Для жителей Кирова с 19 августа появилась возможность брать элеткросамокат в аренду. Для этого необходимо установить на свой телефон специальное приложение. Об этом рассказали в паблике «Городские проекты в Кирове».

На сегодняшний день в областном центре существует четыре площадки, где можно взять экологичный транспорт на прокат: набережная Грина, улица Спасская, парки Гагарина и Кирова.

За час пользования самокатом придется заплатить 300 рублей. Активация транспортного средства обойдется в 30 рублей. Кроме того, вы можете воспользоваться услугой поминутной оплаты. Такой тариф стоит 6 руб/мин. Закрытие сезона проката запланировано на 1 ноября.