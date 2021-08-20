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Общество20 августа 2021 14:06

У кировчан появилась возможность брать электросамокат в аренду

Взять экологичный транспорт на прокат можно на 4-х площадках города
Алексей РомановАлексей Романов
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Взять электросамокат кировчане смогут до 1 ноября. Фото: vk.com/city4people_kirov

Взять электросамокат кировчане смогут до 1 ноября. Фото: vk.com/city4people_kirov

Для жителей Кирова с 19 августа появилась возможность брать элеткросамокат в аренду. Для этого необходимо установить на свой телефон специальное приложение. Об этом рассказали в паблике «Городские проекты в Кирове».

На сегодняшний день в областном центре существует четыре площадки, где можно взять экологичный транспорт на прокат: набережная Грина, улица Спасская, парки Гагарина и Кирова.

За час пользования самокатом придется заплатить 300 рублей. Активация транспортного средства обойдется в 30 рублей. Кроме того, вы можете воспользоваться услугой поминутной оплаты. Такой тариф стоит 6 руб/мин. Закрытие сезона проката запланировано на 1 ноября.