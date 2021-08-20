Кировские росгвардейцы остановили КамАЗ, который мог протаранить другие машины

Сотрудник Росгвардии на ходу запрыгнул в кабину грузовика и остановил его. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии предотвратили массовое ДТП. Они на ходу остановили грузовик, который мог врезаться в опору ЛЭП и скопление легковых машин. Об этом сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что правоохранители, патрулируя одну из улиц деревни Катковы заметили, что по краю дороги едет автомобиль марки «КамАЗ». Водителя в кабине не было. Большегруз стремительно набирал скорость и двигался в сторону припаркованных машин и опоры ЛЭП. Тогда сотрудник вневедомственной охраны на ходу запрыгнул в кабину грузовика и остановил его.

Позже к ним вышел и сам водитель. Он отлучался на обед. Мужчина поблагодарил полицейских за оперативные действия.