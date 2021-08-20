В Кирово-Чепецке трехлетний малыш разбился, выпав из окна пятого этажа

Кировчанам напоминают не оставлять без присмотра детей в комнатах с открытыми окнами и не надеяться на москитные сетки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке трехлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Из-за полученных травм он скончался. О трагедии сообщили в областных Следкоме и УМВД.

Все произошло вечером 19 августа. По предварительным данным, ребенок ненадолго остался без матери, которая вышла в другую комнату. Мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и навалился на москитную сетку. Та не выдержала, и малыш полетел вниз с высоты пятого этажа. Ребенок получил множественные травмы в результате падения, его срочно госпитализировали, однако спасти его, к сожалению, не удалось.

Сейчас Следком проводит проверку по данному факту, установлено, что семья малыша характеризуется как благополучная. По результатам будет принято решение.

Кировчанам вновь напоминают: не оставляйте детей без присмотра в комнатах, где открыты окна, и не надейтесь на москитную сетку - она не выдерживает веса даже кошки, не говоря уже о младенце. Не ставьте к подоконнику мебель, по которой туда можно забраться.