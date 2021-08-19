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Общество19 августа 2021 13:14

В Кирове жители дома на Октябрьском проспекте хотят оградить забором сквер с фонтаном

Скорее всего, придомовую территорию пытаются защитить от мусорящих горожан
Маргарита Акагиева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Речь идет о доме №106 по Октябрьскому проспекту, во дворе которого разбили сквер с фонтаном. Фото: yandex.ru/maps

Речь идет о доме №106 по Октябрьскому проспекту, во дворе которого разбили сквер с фонтаном. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове популярный сквер с фонтаном, находящийся во дворе дома №106 по Октябрьскому проспекту, хотят оградить забором. Анонимный пост с сообщением об этом появился в паблике «Злой Кировчанин».

- Собственники квартир ЖК «Циолковский» решили на общем собрании поставить железный забор вокруг дома, в том числе отгородив сквер и фонтан от Октябрьского проспекта и от горожан. Также по инициативе Совета дома был отключен фонтан, ещё в начале лета и убраны качели на детской площадке, - делится автор информацией.

В комментариях мнения разделились: половина горожан считает, что собственники все делают правильно - нечего, мол, позволять кому попало тут шастать и мусорить. Другие возражают, мол, а зачем тогда вообще всю эту красоту ставили - чтобы потом забором обнести?

- Да потому что за ремонт и содержание этой же площадки и фонтана платят жильцы дома, а не город. Нормально сделали - отгородились, чем слушать пьяноту по ночам под окнами дома.

- Их дворовая территория. Что хотят, то и делают. Сквер [замусорят], кто будет убирать? Недовольные прохожие? Сомневаюсь.

- Это было ожидаемо... Только тогда, зачем все эти проекты от застройщиков, которые украшают городскую среду? Давайте сразу все дома строить обнесенные заборами.

- Город начинает напоминать кладбище с могилками и оградками.

Стоит заметить, что жильцы действительно имеют полное право отгородиться от мира, поскольку судьбу придомовой территории они решают самостоятельно. Что будет - время покажет.