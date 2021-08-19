В Слободском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Мотоциклист столкнулся сразу с тремя автомобилями. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 18 августа, в Слободском районе от столкновения с легковым автомобилем погиб водитель мотоцикла. Авария произошла 16 часов 20 минут на 617 км трассы Кострома — Шарья - Киров - Пермь. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 44-летний владелец машины марки «БМВ» выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в мотоцикл «Сузуки», после чего тот столкнулся с автомобилями «Форд Транзит» и «Ман» с полуприцепом «Шмитц». В результате 38-летний мотоциклист погиб на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы.