В Кирове возбудили уголовные дела из-за неприятных запахов в городе

Внеплановые проверки выявили ряд серьезных нарушений на предприятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове возбудили уголовные дела из-за неприятных запахов в юго-западном районе города. Как сообщили в региональном Минохраны окружающей среды, в областную прокуратуру поступили материалы проверки одного из предприятий, которые считали источниками запахов в городе - «Дион». По ним и завели дело по статье «Загрязнение атмосферы».

Началось все с июня 2021 года, когда Роспотребнадзор зафиксировал превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе над микрорайонами Лянгасы и Ганино. После этого на «Дионе» прошли внеплановые проверки, которые и вскрыли ряд различных серьезных нарушений.

- Не были разработаны и предприняты меры по профилактике загрязнений атмосферного воздуха, не проводились санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению негативного воздействия, не был разработан и не проводился контроль за содержанием белка в контрольных точках в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов, - сообщает Минохраны окружающей среды.

Предприятие также использовало газоочистное оборудование с нарушениями, что стало поводом для составления еще одного протокола. В итоге в суд направили иск с требованием заставить «Дион» вести контроль за состоянием воздуха в зоне влияния производства. Иск все еще рассматривают.

25 июня природоохранный прокурор потребовал у полиции возбудить уголовное дело. Сейчас его расследование контролируют надзорные органы.