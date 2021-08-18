Пьяный котельничанин сорвал со стены таксофон и катался на нем с горки вместо санок

Превращенный в санки таксофон был единственный способом связи местных жителей с экстренными службами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Котельниче осудили 26-летнего местного жителя, ранее судимого. Ему вменили приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. А именно - оторвал таксофон и катался на нем с горки.

Инцидент произошел в марте 2021 года в селе Боровка Котельничского района. Молодой человек, будучи пьяным и «выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений» оторвал со стены местного магазина таксофон. А потом уселся на него верхом и катался с горки вместо санок.

Смешно, конечно, однако дело в том, что этот таксофон - единственное средство связи местных жителей с экстренными службами. Обслуживающая же организация понесла ущерб в размере 31 тысячи рублей. Поэтому не в меру резвого молодого человека экстренно разыскали и призвали к ответу. Учитывая прежние судимости, рецидивы преступлений, а также освобождение по УДО, приговор стал довольно суровым: год и три месяца колонии строгого режима. А таксофон, кстати, восстановили.