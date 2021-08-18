В Афанасьевском районе владелец иномарки сбил мужчину в лесу

Водитель «Соляриса» не успел вовремя заметить лесника. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 17 августа, в Афанасьевском районе водитель иномарки наехал на пожилого мужчину в лесу. Авария произошла в час ночи в лесном массиве деревни Меркучи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 59-летний владелец автомобиля «Хендай Солярис» не успел вовремя заметить пешехода. Причиной могло послужить темное время суток. В результате 64-летний пострадавший получил травмы. Госпитализация мужчине не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.