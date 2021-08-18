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Общество18 августа 2021 9:38

Десятилетний мальчик из Советска установил мировой рекорд по жиму штанги

За один подход он осилил массу в 8 тонн
Алексей РомановАлексей Романов
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Юный житель Советска доказал всем, что обладает безграничными возможностями. Фото: kirovreg.ru

Юный житель Советска доказал всем, что обладает безграничными возможностями. Фото: kirovreg.ru

Воспитанник Советской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 10-летний Владислав Черепанов установил новый мировой рекорд по жиму штанги лежа. На соревнованиях в Москве он за один подход смог поднять 10 килограммовую штангу 800 раз. Данный результат может смело войти в книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Мальчик занимается спортом уже не первый год. В 2019 году на турнире в лагере «Артек» Влад впервые побил мировой рекорд, подняв штангу весом в 10 кг 701 раз.

По словам регионального министра спорта и молодежной политики Георгия Барминова, подобные достижения являются значимым событием для нашей области. На своем примере Владислав Черепанов доказал, что благодаря целеустремленности и трудолюбию можно достичь больших результатов.