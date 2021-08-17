В Кировской области появилась скульптура в честь огурца

Новый арт-объект появился на родине знаменитых соленых огурцов. Фото: vk.com/cic43

В Кировской области в поселке Истобенск установили скульптуру в честь огурца. Об этом сообщили в группе «Вятка: туризм и отдых».

- Новый арт-объект появился на родине знаменитых соленых огурцов, которые стали брендом Кировской области, - рассказали в центре развития туризма региона. - Скульптуру открыли по случаю 25-летия фестиваля «Истобенский огурец».

Рядом с арт-объектом установлена табличка, на которой написано: «Скульптура установлена жителями Истобенска в знак признания значительной роли овощной культуры в экономике села.

Напомним, фестиваль «Истобенский огурец» в текущем году прошел 13 августа в онлайн-режиме.