В Кирове заменят 10 из 40 износившихся светофоров за 57 миллионов рублей

С 10 августа светофоры в Кирове обслуживает новый подрядчик. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове заменят 10 наиболее изношенных светофоров. На это выделили 57 миллионов рублей, сообщили в Общественной палате области. Всего в городе находятся более 40 объектов с 90% износа, и на их обновление необходимо в общей сложности порядка 135 миллионов рублей. А таких денег, как сообщают общественники, попросту нет.

Основная причина неисправностей светофоров - полный износ кабельных и контрольных линий, а также светофорных контроллеров. Сейчас ситуацию исправляют в «ручном режиме».

Стоит отметить, что с 10 августа светофорную сеть в нашем городе обслуживает чебоксарская фирма «Горизонт». Городские подрядчики делали все качественно и в срок, однако сумма контракта их не устраивает настолько, что они даже не участвуют в аукционе.