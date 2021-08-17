Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2021 16:07

В Кирове заменят 10 из 40 износившихся светофоров за 57 миллионов рублей

Средств на обновление всех объектов попросту нет
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 10 августа светофоры в Кирове обслуживает новый подрядчик.

С 10 августа светофоры в Кирове обслуживает новый подрядчик.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове заменят 10 наиболее изношенных светофоров. На это выделили 57 миллионов рублей, сообщили в Общественной палате области. Всего в городе находятся более 40 объектов с 90% износа, и на их обновление необходимо в общей сложности порядка 135 миллионов рублей. А таких денег, как сообщают общественники, попросту нет.

Основная причина неисправностей светофоров - полный износ кабельных и контрольных линий, а также светофорных контроллеров. Сейчас ситуацию исправляют в «ручном режиме».

Стоит отметить, что с 10 августа светофорную сеть в нашем городе обслуживает чебоксарская фирма «Горизонт». Городские подрядчики делали все качественно и в срок, однако сумма контракта их не устраивает настолько, что они даже не участвуют в аукционе.