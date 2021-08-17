В Кирове задержали двух мужчин, которые украли канализационный люк

Воришек задержал патрульный экипаж Росгвардии. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, которые похитили канализационный люк. Для дальнейшего разбирательства их передали полицейским.

Как сообщили представители вневедомственной охраны, подозреваемых заметил патрульный экипаж в районе трех часов ночи на улице Ленинградской. Двое мужчин 65 и 50 лет несли железную конструкцию. На вопрос правоохранителей, где они взяли люк, внятного ответа не поступило. В настоящее время ими занимаются сотрудники МВД.