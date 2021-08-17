Холодная вода в дома кировчан вернется 17 августа

Отключение воды связано с ремонтными работ на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возобновить подачу холодной воды в дома кировчан планируют 17 августа в 18.00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

На данный момент подача ресурса прекращена в дома, которые находятся в Ленинском и Нововятском районах. Отключение связано с ремонтными работ на сетях.

ГРАФИК ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Ленинский район с 09.30 до 18.00:

- ул. Дзержинского д.: 60, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 64/1, 64/2, 66;

- ул. Луганская д. : 2, 4, 6;

- ул. Крупской д. 5.

- ул. Производственная д. 1.

Нововятский район с 09.30 до 17.00:

- ул. Октябрьская д.: 33, 43;

- ул. Кирова д. 6, 12.

В МУП «Водоканал» сообщили, что в зону отключения будет организован подвоз воды. Местонахождение цистерны можно узнать на сайте: vdkanal.ru.