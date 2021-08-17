Холодная вода в дома кировчан вернется 17 августа

Отключение воды связано с ремонтными работ на сетях.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Возобновить подачу холодной воды в дома кировчан планируют 17 августа в 18.00. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
На данный момент подача ресурса прекращена в дома, которые находятся в Ленинском и Нововятском районах. Отключение связано с ремонтными работ на сетях.
ГРАФИК ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Ленинский район с 09.30 до 18.00:
- ул. Дзержинского д.: 60, 60/1, 62, 62/1, 62/2, 62/3, 63, 64, 64/1, 64/2, 66;
- ул. Луганская д. : 2, 4, 6;
- ул. Крупской д. 5.
- ул. Производственная д. 1.
Нововятский район с 09.30 до 17.00:
- ул. Октябрьская д.: 33, 43;
- ул. Кирова д. 6, 12.
В МУП «Водоканал» сообщили, что в зону отключения будет организован подвоз воды. Местонахождение цистерны можно узнать на сайте: vdkanal.ru.