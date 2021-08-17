Житель Кильмезского района отправится за решетку за покушавшийся на жизнь брата

На сегодняшний день все доказательные материалы дела переданы в суд для вынесения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кильмезском районе завершилось расследование уголовного дело в отношении мужчины, который чуть не убил своего брата. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что вечером 13 мая 49-летний подсудимый действительно совершил преступление. В тот день он пришел в гости к своему старшему брату. Во время разговора между ними возникла ссора. Подозреваемый взял нож, нанес потерпевшему удар в область шеи, после чего ушел. Знакомые пострадавшего вызвали скорую помощь. Мужчину удалось спасти.

Свою вину подозреваемый признал. В настоящее время все материалы уголовного дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора.