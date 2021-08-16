В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Краснооктябрьский

На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 41-летнего летнего жителя Куменского района. На данный момент подозреваемый в совершении преступления задержан, им оказался 33-летний приятель погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, произошел в пятницу, 13 августа. По версии следствия, компания приятелей собралась в квартире в поселке Краснооктябрьский, где распивала спиртные напитки. В один момент между 33-летним хозяином и его 41-летним гостей произошел конфликт. Подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.