Погода в Кирове на 14 и 15 августа: тепло и ветрено

Погода на выходных будет облачной, но без дождей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тепло и не думает уходить из Кировской области. По крайней мере, не на этих выходных. «Комсомолка» составила прогноз погоды в регионе на 14 и 15 августа.

В субботу, 14 августа, воздух прогреется до +23 градусов. Погода в целом обещает быть облачной, но без осадков. Сильного ветра не ожидается, однако порывы местами могут достигать 13 м/с. Атмосферное давление - в норме.

В воскресенье, 15 августа, вновь начнет подпекать: после полудня температура воздуха поднимется до +26 градусов. День будет облачным, но спокойным; дождя также не обещается. Порывы ветра могут достигать 9 м/с. Атмосферное давление - по-прежнему в норме.