В Кирове полиция объявила в розыск мужчину, устроившего драку в электричке

Если вы знаете этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: Кировский ЛО МВД на транспорте

В Кирове полиция разыскивает мужчину, устроившего драку в электричке. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД на транспорте.

Инцидент произошел 8 августа в пригородном поезде «Шабалино-Киров» в период с 21.00-21.30, во время движения. Между двумя пассажирами разгорелся конфликт, и один из них избил другого при всех остальных, кто находился в вагоне. Возможно, что нападавший был пьян. Сейчас он находится в розыске.

Кировское ЛО МВД на транспорте просит содействия жителей региона и сообщает приметы хулигана. Мужчине на вид 35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения. В момент инцидента был одет в серую футболку и черные спортивные штаны.

Если вам что-либо известно об этом человеке либо о пострадавших от его действий, сообщите об этом по телефонам: 8 (8332) 60-23-94 или 89091418090.