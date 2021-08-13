Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 10:39

Житель Тужинского района возместит дочери моральный ущерб за ее избиение

Мужчину также лишили родительских прав
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
От полученных травм девочка испытывала физические и психологические страдания

От полученных травм девочка испытывала физические и психологические страдания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тужинском районе 38-летний местный житель, неоднократно избивавший свою маленькую дочь, выплатит ей компенсацию. Суд взыскал с мужчины 10 тысяч рублей, а также лишил его родительских прав. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что виновный дважды совершал преступные действия в отношении 5-летней дочери. Девочка испытывала физические страдания и психологические потрясения. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием возместить потерпевшей моральный ущерб.

В настоящее время ребенок живет у бабушки. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Исполнение судебного приговора находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.