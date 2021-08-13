Житель Тужинского района возместит дочери моральный ущерб за ее избиение

От полученных травм девочка испытывала физические и психологические страдания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тужинском районе 38-летний местный житель, неоднократно избивавший свою маленькую дочь, выплатит ей компенсацию. Суд взыскал с мужчины 10 тысяч рублей, а также лишил его родительских прав. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что виновный дважды совершал преступные действия в отношении 5-летней дочери. Девочка испытывала физические страдания и психологические потрясения. В связи с этим прокурор подал в суд иск с требованием возместить потерпевшей моральный ущерб.

В настоящее время ребенок живет у бабушки. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Исполнение судебного приговора находится на особом контроле сотрудников надзорного органа.