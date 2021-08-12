При пожаре в многоквартирном доме в Радужном погибла женщина

На месте происшествия работали два пожарных расчета. Фото: vk.com/news_raduzny

В четверг, 12 августа, в жилом многоквартирном доме на улице Индустриальной в микрорайоне Радужный произошел пожар. Огонь вспыхнул в 8 утра в квартире на первом этаже. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты.

- В результате тушения пожара было обнаружено тело женщины, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Возгорание произошло 12 августа в 8:12. Фото: kirov.sledcom.ru

На данный момент на месте происшествия работают следователи, уточняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.