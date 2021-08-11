В кировской школе №39 пришлось заменить полы

После ремонта учителям станет комфортнее работать, а детям получать знания. Фото: admkirov.ru

В Кирове школа №39 готовится к началу учебного года. Завершается капитальный ремонт пола, общей площадью 180 кв. метров. На эти цели выделено почти полмиллиона рублей. Об этом сообщили в горадминистрации.

Неудовлетворительное состояние пола долгое время доставляло дискомфорт как учителям, так и школьникам. Дело в том, что у здания нет подвала, из-за чего на первом этаже подпольные лаги примыкали к грунту и быстро приходили в негодность.

Кроме того, во всех классах сделали косметический ремонт: покрасили стены и обновили стенды. До 1 сентября в общеобразовательном учреждении должны установить восемь новых окон.