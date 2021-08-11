За полгода в Кировской области умерло более 11 тысяч человек

Одной из главных причин увеличения смертности в Кировской области стала пандемия коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

За первые шесть месяцев на фоне сложной эпидемиологической ситуации в Кировской области резко возросла смертность. По сравнению с предыдущим годом она увеличился на 27%. Об этом сообщили специалисты Росстата.

Так, в нашем регионе за первое полугодие умерло 11649 человек. Для сравнения: в прошлом году за такой де период в мир иной отошли 9170 кировчан.

Рождаемость в нашей области тоже немного увеличилась. В этом году на свет появилось 5102 детей. Это на 60 малышей больше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако несмотря на это естественная убыль населения в регионе продолжает расти.