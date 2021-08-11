В Кирове 17-летнюю девушку осудят за попытку заработать на закладках с наркотиками

Вскоре девушка предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудят 17-летнюю девушку, делавшую закладки с наркотиками по городу. Ее обвиняют в покушении на незаконный оборот группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, передает областной Следком.

Как выяснилось, девушка долго переписывалась в интернете с неким человеком, который, по всей видимости, и принял ее на «работу», скинув необходимые координаты. По ним кировчанка нашла «оптовую» закладку с наркотиками. Весь груз она впоследствии совместно с «коллегой» разложила по одиночным тайникам. Задержали девицу 14 мая. С собой у нее был телефон, где были вбиты координаты всех оставленных ею закладок, а также информация о ее причастности к сбыту наркотиков.

Кировчанка призналась в совершенном и раскаялась. По ее словам, она испытывала материальные трудности и ей были необходимы деньги.

Сейчас расследование ее уголовного дела завершено, материалы направлены в суд с обвинительным заключением.