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Общество11 августа 2021 9:57

Кировский вокзал вошел в ТОП-10 самых красивых на «Транссибе»

Он занял почетное второе место
Алексей РомановАлексей Романов
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Железнодорожный вокзал Кирова был построен в 1961 году. Фото: ru.rbth.com

Железнодорожный вокзал Кирова был построен в 1961 году. Фото: ru.rbth.com

Кировский железнодорожный вокзал вошел в топ-10 самых красивых среди городов Транссибирской магистрали. Он занял почетное второе место. Рейтинг составили авторы проекта «Russia Beyond».

Они отмечают, что здание вокзала было построено в 1961 году в стилистике сталинского ампира - с аркой, фронтоном с барельефами и декором в виде объемных гербов СССР. Через станцию проходят главные маршруты северных железных дорог, cоединяющие западную часть России с Уралом и Сибирью.

Первое место присвоили Ярославскому вокзалу Москвы. В десятку также вошли железнодорожные станции Омска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Слюдянки, Улан-Удэ, Биробиджана и Владивостока.