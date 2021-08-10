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Происшествия10 августа 2021 10:46

Возбуждено уголовное дело по факту организации азартных игр в Кирово-Чепецке

Следствие подозревает 22-летнего мужчину, который установил терминал в баре
Андрей Сергеев
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Виктор Карпов

В Кировской области в отношении 22-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр на территории города Кирово-Чепецка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

- С 1 июля по 1 августа текущего года 22-летний мужчина незаконно проводил азартные игры на игровом терминале в нежилом помещении бара, расположенного на улице Володарского города Кирово-Чепецка, - сообщили в СК РФ по Кировской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Согласно УК РФ, подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.