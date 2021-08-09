Водитель трактора погиб в ДТП в Шабалинском районе

На 415 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла смертельная автомобильная. Фото: vk.com/gibdd43

В результате автомобильной аварии в Шабалинском районе погиб один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В пятницу вечером, 6 августа, на 415 км автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь произошла смертельная автомобильная. По предварительной информации, на трассе столкнулись фура DAF и трактора «Беларус».

- В результате происшествия 51-летний водитель трактора «Беларус» погиб, - сообщили в ГИБДД.

С 6 по 8 августа на территории Кировской области произошло 21 ДТП, в которых один человек погиб и 24 получили травмы.