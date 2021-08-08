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Общество8 августа 2021 10:39

В Кировской области потушили лесные пожары

На данный момент действующих возгораний в регионе нет
Андрей Сергеев
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С начала пожароопасного в регионе произошло 97 лесных пожаров.

С начала пожароопасного в регионе произошло 97 лесных пожаров.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Кировской области потушили четыре лесных пожара, действующих возгораний на 8 августа нет. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- За прошедшие сутки на территории Кировской области лесные пожары не зарегистрированы. Ликвидировано четыре пожара, возникших ранее, - сообщили в КОГСАУ «Лесоохрана».

Напомним, что с начала пожароопасного в регионе произошло 97 лесных пожаров на площади 442,028 га, в том числе покрытая лесом площадь - 393,863 га.