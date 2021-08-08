В Кировской области потушили лесные пожары

С начала пожароопасного в регионе произошло 97 лесных пожаров.
Фото: Олег УКЛАДОВ
За минувшие сутки в Кировской области потушили четыре лесных пожара, действующих возгораний на 8 августа нет. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».
- За прошедшие сутки на территории Кировской области лесные пожары не зарегистрированы. Ликвидировано четыре пожара, возникших ранее, - сообщили в КОГСАУ «Лесоохрана».
Напомним, что с начала пожароопасного в регионе произошло 97 лесных пожаров на площади 442,028 га, в том числе покрытая лесом площадь - 393,863 га.