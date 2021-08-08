Игорь Васильев поздравил строителей Кировской области с профессиональным праздником

Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

Уважаемые строители, ветераны отрасли, дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем строителя!

Строительная отрасль – один из локомотивов экономики страны. Состояние жилищного строительства является одним из самых важных критериев социально-экономического состояния регионов.

Уже второй год отрасль находится в непростой ситуации. Безусловно, пандемия повлияла на деятельность строительных организаций, но предприятия сумели организовать работу с соблюдением рекомендованных мер безопасности и несмотря ни на какие трудности, работа не останавливалась даже во время самых жестких коронавирусных ограничений.

В целом за 2020 год в Кировской области было введено 460 тыс. кв. метров жилья, это выше установленного показателя, который составлял 430 тыс. кв. метров. На сегодняшний день жилья сдано на 20% больше, чем в прошлом году. Вы знаете, что федеральный центр ставит перед нами задачу по наращиванию объемов и темпов строительства жилья и в 2021 году мы должны ввести в эксплуатацию 505 тыс. кВ. метров. Кроме того, в рамках нацпроектов перед регионом стоят масштабные задачи по созданию социальной и спортивной инфраструктуры. Все эти сложные задачи под силу строительной отрасли региона! Строительная отрасль Кировской области обладает для этого всем необходимым: квалифицированными кадрами, знаниями и навыками, богатыми традициями в строительстве.

Желаю успехов вам в вашей важной и ответственной работе, новых грандиозных строек, новых конструкторских решений, смелых идей, удовлетворения от труда, семейного благополучия и крепкого здоровья!