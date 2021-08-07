В Кирове отремонтируют тротуар возле Спасского собора

Благоустройство пешеходный зоны началось в начале августа. Фото: spassobor.ru

В Кирове возле Спасского собора появится новый тротуар. Сотрудники подрядной организации уже приступили к укладке брусчатки.

Работы начались в начале августа. Новая пешеходная зона будет проходить по улице Казанской на пересечении с улицей Московской.

Сам собор после реконструкции приобрел достойный вид, а ведущий к нему тротуар был в неудовлетворительном состоянии и затруднял путь прихожан.

Осуществить проект удалось благодаря участию объекта в общегородском голосовании, которое проходило с 26 апреля по 30 мая.