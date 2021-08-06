В Тужинском районе бесправный водитель «пятерки» врезался в опору ЛЭП

Водитель «пятерки» не справился с управлением и на полном ходу врезался в столб. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 5 августа, в Тужинском районе нетрезвый, бесправный водитель легковушки врезался в опору ЛЭП. Авария произошла в 1 час 40 минут на 213 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2105» не справился с управлением и на полном ходу въехал в столб. В результате аварии он получил травмы и был госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории региона произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.