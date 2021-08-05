Двое кировчан нашли на улице ключи от автомобиля, нашли и угнали его

Ключи молодые угонщики якобы нашли во дворе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Кирове двое молодых людей угнали чужой автомобиль. Они нашли на улице ключи от машины и методом перебора нашли нужную, сообщает областное УМВД.

С заявлением в полицию обратился местный житель, рассказав, что кто-то угнал автомобиль его сына. Хозяин на пару дней уехал в другой город, оставив свою ласточку припаркованной во дворе, а отец обнаружил пропажу спустя несколько дней.

Полиция начала розыск, ориентировки с приметами машины передали нарядам. В итоге угнанное авто остановили на одной из улиц города. В салоне находились двое молодых людей 20 и 21 года, которых доставили в отделение. По словам юных угонщиков, они якобы случайно нашли во дворе ключи от автомобиля, а затем определили, от какого именно, и катались по очереди несколько дней подряд.

На кировчан завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством. Сейчас ведется расследование.