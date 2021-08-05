Житель Омска по дороге в Волгоград решил ограбить кировское ателье

В настоящее время мужчина задержан и дает признательные показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали 26-летнего жителя Омска, который ограбил кировское ателье на улице Щорса. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полицейские прибыли на место происшествие после поступившего сигнала тревоги. Правоохранители обнаружили подозреваемого в уже закрытом помещении и задержали его.

Как выяснилось позже, гастролер ехал из Омска в Волгоград. В пути у него закончились деньги и он решил добыть их незаконно. Во время задержания у него изъяли 23 тысячи рублей, которые он успел украсть из кассы.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Расследование продолжается.