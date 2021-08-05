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Происшествия5 августа 2021 11:58

В Кирове водитель иномарки сбил 6-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде

В результате аварии ребенок получил травмы
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель иномарки не успел вовремя среагировать на, выезжающего на велосипеде, мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель иномарки не успел вовремя среагировать на, выезжающего на велосипеде, мальчика. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 4 августа, в Кирове водитель иномарки сбил 6-летнего велосипедиста. Авария произошла в 16 часов 25 минут на улице Проектной у дома № 30. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не успел вовремя среагировать на выезжающего со двора мальчика. В результате ребенок получил травмы. К счастью, госпитализация ему не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы.