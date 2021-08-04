В Кирове водитель иномарки сбил молодую женщину на пешеходном переходе

Иномарка по инерции выехала на пешеходный переход от полученного удара. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 3 августа, в Кирове иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Авария произошла в 16 часов 55 минут на улице Дзержинского у дома № 40. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Хендай Крета» не успел вовремя затормозить. Иномарка врезалась в «Киа Рио», которая по инерции поехала вперед и сбила 35-летнюю женщину. К счастью, госпитализация пострадавшей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП. Одно из них также произошло в областном центре.