До 15 ноября в слободе Шики прекращено автомобильное движение

На участке, на котором будет перекрыто движение, будет построены также очистные сооружения. Фото: admkirov.ru

В Кирове, в слободе Шики временно перекрыто автомобильное движение. Причиной стало строительство ливневой канализации в микрорайоне Урванцево.

Как сообщили в горадминистрации, в данном районе планируется построить также очистные сооружения на улице Ульяновской. Работы по возведению объекта уже начались.

Ограничение движения будет действовать до 15 ноября. Местных автомобилистов просят заранее пересмотреть свой маршрут.