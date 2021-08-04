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Общество4 августа 2021 12:45

До 15 ноября в слободе Шики прекращено автомобильное движение

Это связано со строительством «ливневки» в микрорайоне Урванцево
Алексей РомановАлексей Романов
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На участке, на котором будет перекрыто движение, будет построены также очистные сооружения. Фото: admkirov.ru

На участке, на котором будет перекрыто движение, будет построены также очистные сооружения. Фото: admkirov.ru

В Кирове, в слободе Шики временно перекрыто автомобильное движение. Причиной стало строительство ливневой канализации в микрорайоне Урванцево.

Как сообщили в горадминистрации, в данном районе планируется построить также очистные сооружения на улице Ульяновской. Работы по возведению объекта уже начались.

Ограничение движения будет действовать до 15 ноября. Местных автомобилистов просят заранее пересмотреть свой маршрут.