В Нолинске осудят 16-летнего подростка, который избивал свою мать и крал у нее деньги

Подросток украл у матери в общей сложности полмиллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Нолинске 16-летний подросток избивал мать и крал у нее деньги. Вскоре он предстанет перед судом, сообщает областной Следственный комитет.

Все началось в ноябре 2020 года. Тогда подросток, живший с матерью, узнал, что в своей второй квартире она хранит большую сумму денег. Имея ключи от этого жилища, мальчик неоднократно наведывался туда, понемногу прикарманивая чужие средства. В общей сложности он украл у собственной матери 500 тысяч рублей. Кроме того, в январе-феврале 2021 года подросток периодически ссорился с женщиной и систематически поднимал на нее руку, нанося ей побои.

В совершенном подросток раскаялся, свою вину признал. Ему вменили в вину кражу в крупном размере и истязания. Сейчас расследование уголовных дел завершено, материалы направлены в суд.