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Общество3 августа 2021 14:29

Погода в Кировской области: третий день августа окажется самым жарким днем этого лета

Сотрудники МЧС рассказали, как пережить аномальное тепло без последствий для здоровья
Алексей РомановАлексей Романов
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В жару спасатели рекомендуют больше времени проводить в тени

В жару спасатели рекомендуют больше времени проводить в тени

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторник, 3 августа, может оказаться самым жарким днем проходящего лета. Воздух прогреется до + 35 и выше градусов. Об этом сообщили в МЧС России по Кировской области.

Для того, чтобы пережить этот день без последствий для своего здоровья, спасатели подготовили рекомендации:

- Не находитесь долго под открытым солнцем;

- Передвигайтесь не спеша и старайтесь больше времени проводить в тени;

- Не употребляйте алкоголь;

- В случае плохого самочувствия, сразу же перейдите на теневую сторону и медленно выпейте большое количество воды. По возможности примите душ.

Если с вами случилась беда, вы всегда можете позвонить в Главное управление МЧС по Кировской области по телефону: 8 (8332) 64-21-77.