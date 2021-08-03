Из-за водителя без прав в ДТП под Кировом пострадала 7-летняя девочка

О силе удара можно судить по сильной искореженности кузова легковушки. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 2 августа, на трассе под Кировом столкнулись легковушка и микроавтобус. Авария произошла в 16 часов 20 минут на 12 км трассы Киров-Советск-Яранск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль «ВАЗ-2115» под управлением 41-летнего водителя без прав лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит», за рулем которого находился 54–летний мужчина. В результате происшествия владелец «пятнашки» и 7-летняя девочка-пассажир иномарки получили травмы. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.