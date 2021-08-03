В Кирове из-за коронавируса скончалась известная радиоведущая Наталья Небова

Наталья скончалась на 45 году жизни. Фото: личная страница героя публикации в соцсети

В Кирове скончалась известная радиоведущая и маркетолог Наталья Небова. Причина смерти - коронавирус, по словам ее знакомых и близких.

- Ковид унёс жизнь нашего преподавателя, яркого позитивного человека, надежного друга, профессионала высокого уровня Натальи Небовой. Земля пухом... - написал паблик журфака ВятГУ.

Наталья работала ведущей на местном радио, специалистом по связям с общественностью и маркетингу в строительных компаниях Кирова, преподавала в ВятГУ на факультете филологии и медиакоммуникаций. Женщине было всего 44 года на момент ее смерти.

Друзья и знакомые Натальи сообщают, что прощание с ней состоится 5 августа с 10.00 до 11.30 в Кировском ОДНТ (Октябрьский проспект, 38). Всех желающих прийти на гражданскую панихиду просят соблюдать масочный режим.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Натальи Небовой.